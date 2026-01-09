Wenn man Michael Römhild zuhört, beginnt die Stadt aus Jahrhunderten zu sprechen. Nicht laut, nicht pathetisch. Sondern so, wie Orte sprechen, die viel gesehen haben und gelernt haben, Geduld zu haben. Dann ist Hildburghausen nicht bloß Kulisse, nicht Provinz, nicht Vergangenheit – sondern ein lebendiger Organismus aus Jahrhunderten, aus Menschen, Entscheidungen, Brüchen und Glanz. Museumsleiter Michael Römhild ist seit vierzig Jahren Teil dieses Organismus. Und vielleicht ist er mehr als das: sein Gedächtnis.