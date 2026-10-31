40-jähriges Bestehen: Herrmann würdigt THW-Landesvereinigung zum Jubiläum

München (dpa/lby) - Ohne das Technische Hilfswerk (THW) geht nach Meinung von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Katastrophenschutz und bei der Gefahrenabwehr nichts. Auf das THW sei immer Verlass, ob bei Hochwasser, schwerem Unwetter, großflächigen Stromausfällen oder anderen Schadenslagen, sagte der CSU-Politiker anlässlich des 40-jährigen Bestehens der THW-Landesvereinigung Bayern. "Für uns in Bayern sind Sie ein unverzichtbarer Partner im Katastrophenschutz und bei der Gefahrenabwehr."