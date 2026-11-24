„Das Schöne daran ist, dass wir mit der Bewertung nichts zu tun haben“ sagt Kai Truckenbrodt. Er ist Präsident vom Ziegenberger Carneval Club (ZCC), dem Verein, der vor 40 Jahren eine Veranstaltung ins Leben gerufen hat, die gern als Oscar-Verleihung der Karnevalisten bezeichnet wird: die Verleihung der Goldenen Ziege. Dabei hatten die ZCC-ler bereits während des Jubiläums des Schleusinger Carneval Clubs Slusia in der Woche zuvor zu dessen Auftakt in die 40. Saison so eine Ahnung.