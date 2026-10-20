Paris - Knapp acht Jahre nach einer verheerenden Wohnhausexplosion im Zentrum von Paris mit 4 Toten und 53 Verletzten hat vor einem Strafgericht der Prozess gegen die Stadt Paris und eine Baufirma begonnen. Weil ein absinkender Gehweg in der Rue de Trévise zweimal nicht ordnungsmäßig repariert und weitere Schäden im Untergrund nicht entdeckt wurden, soll es zu der Gasexplosion gegenüber von zwei Hotels gekommen sein. Zu den Toten gehörten zwei Feuerwehrleute, eine spanische Touristin und eine Bewohnerin des explodierten Hauses.