Viele sportbegeisterte Einzelstarter, aber auch Mannschaften fanden sich im Schwimmbad Rauenstein ein, um bei der mittlerweile vierten Auflage eines immer beliebter werdenden Sportformats anzutreten. Das Wettkampfkonzept setzt neben dem Leistungsgedanken vor allem auf die Einbindung von Familien. Die Rede ist vom Sontria, dem Sonneberger Triathlonwettbewerb, den der Kreissportbund (KSB) Sonneberg gemeinsam mit vielen Helfern und Gönnern organisiert, vorbereitet und ausrichtet.