Wenn sogar schon der unterhaltsame Moderator, Sänger und Mit-Instrumentalist der Liebensteiner Musikanten, Reinhard Koch, den Neuerervorschlag aufgreift … Heute, wo alles vom Umstieg des Straßen-Individualverkehrs auf die Schiene spricht: Da wird’s ja vielleicht doch noch was mit dem Jahrhundert(e)-Traum vom eigenen Haltepunkt hinterm Viadukt von Angelroda? So, wie ihn der frühere, langjährige Bürgermeister Udo Lämmer stets postulierte und zu erstreiten hoffte.