Wenn sogar schon der unterhaltsame Moderator, Sänger und Mit-Instrumentalist der Liebensteiner Musikanten, Reinhard Koch, den Neuerervorschlag aufgreift … Heute, wo alles vom Umstieg des Straßen-Individualverkehrs auf die Schiene spricht: Da wird’s ja vielleicht doch noch was mit dem Jahrhundert(e)-Traum vom eigenen Haltepunkt hinterm Viadukt von Angelroda? So, wie ihn der frühere, langjährige Bürgermeister Udo Lämmer stets postulierte und zu erstreiten hoffte.
4. Schlossplatzfest Angelroda Aber wo ist das Schloss dazu?
Klaus-Ulrich Hubert 02.09.2025 - 14:00 Uhr