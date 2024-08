Zwischen 50 und 75 Jahre alt sind mehrheitlich die Gäste, die am Mittwochabend der Einladung zum 4. Meininger Stadtgespräch in das Volkshaus gefolgt waren. Als Gastgeber begrüßte Bürgermeister Fabian Giesder die fast in gleicher Zahl anwesenden Frauen und Männer unterschiedlicher Couleur und unterstrich dabei, dass die Krise als Chance genutzt und insbesondere nach den schwierigen Coronajahren der Blick in die Zukunft gerichtet werden sollte. Eine Art Meininger Kodex könnte entstehen, der Eckpunkte für den Umgang Miteinander in der Stadtgesellschaft vorgibt, ein ethisch-sozialer und moralischer Sanitätskasten mit Richtlinien, mit Empfehlungen, die in Krisenfällen den Rahmen für einen respektvollen Umgang abstecken. Auf dem Weg dorthin ist dem Stadtoberhaupt eines wichtig; „Miteinander reden, sagen, was man denkt, dem anderen zuhören, ihn ausreden lassen, unterschiedliche Ansichten akzeptieren und auf diese Art Probleme oder Konflikte anzugehen und möglichst auch zu lösen, damit es in Zukunft gar nicht erst dazu kommen kann, dass Gräben aufgeworfen werden.“