„Alles ist perfekt gelaufen. Das Wetter hat gepasst. Es gab keine Unfälle und von den Sportlern haben wir nur Lob gehört“, zieht Heiko Herzer, bei der Stadtverwaltung Arnstadt für den Sport zuständig und Ideengeber der Jonastaler Challenge, am späten Samstagnachmittag zufrieden Bilanz. Hinter ihm und seinen Mitstreitern liegen Monate der Vorbereitung und Stunden der Anspannung, seit am Vormittag der erste Startschuss erfolgte.