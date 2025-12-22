Der 4. FuPa-Budenzauber hat am 4. Advent in der restlos ausverkauften Reinhard-Kupietz-Halle in Meiningen eindrucksvoll gezeigt, was Hallenfußball kurz vor Weihnachten bedeuten kann – und wofür er stehen sollte. Vor 330 begeisterten Zuschauern krönte sich bei der Turnierpremiere die Auswahlmannschaft Spirit & Friends direkt zum verdienten Turniersieger. Die Mannschaft von Benny Linse überzeugte nicht nur sportlich, sondern lebte auf dem Hallenparkett genau jene Werte, die das Projekt Spirit of Football ausmachen: Fairplay, Respekt, Toleranz, Vielfalt und Zusammenhalt.