Langzeitausgang für die Vorstellung seines neuen Films

Ramadan verbüßt aktuell eine Haftstrafe, weil er vielfach ohne Führerschein gefahren ist. Der 48-Jährige befindet sich seit Anfang August in Berlin im Gefängnis. Für die Vorstellung seines neuen Films "Haltlos" ist Ramadan ein Langzeitausgang gewährt worden. Der "4 Blocks"-Star hat in den vergangenen Tagen bereits in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Berlin für seinen Film geworben.