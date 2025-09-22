Sollte es im Guinness Buch der Rekorde einen Titel für das feierfreudigste Dorf geben, hätte Herschdorf gute Chancen, hier ganz vorne zu landen. Sind doch die Feierlichkeiten zur 655-Jahr-Feier gerade mal vier Wochen vorbei, stand traditionell am dritten Septemberwochenende mit der „Herschdorfer Männerkirmes“ eine weitere Festlichkeit am Langen Berg an: Seit 39 Jahren ist der Männerkirmesverein mit seinen inzwischen 44 Mitgliedern ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens im Dorf. Besonders stolz sei der Verein in diesem Jahr auf sechs neue Mitglieder, wie Vereinschef Stefan Fuchs berichtete.