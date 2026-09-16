Die Gemeinschaftsanlage des Kleintierzuchtvereins (KTZV) Haina dürfte über Kreisgrenzen hinaus einmalig sein. Bietet sie doch mit dem Vereinsheim beste Voraussetzungen für die Haltung von Gänsen, Enten und Hühnern. Ja sie sei mehr als das, nämlich eine „Oase der Erholung“, meint Wilfried Bock. Der passionierte Geflügelzüchter leitete 39 Jahre den Verein – die Anlage war mehr als sein zweites Wohnzimmer. Doch nun kam für ihn die Zeit, den Vorsitz nahtlos an Jüngere zu übergeben und in die zweite Reihe zu rücken.