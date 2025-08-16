Wenn beim Gehlberger Online-Kalender das letzte „Window“ geöffnet werden kann, dann ist es nicht, wie am 24. Dezember, dass wir nur noch einmal wach werden, bis das große Fest ansteht. Am Sonntag wird vielmehr das letzte Kapitel des Jubiläumskalenders zum 380-jährigen Ortsbestehen aufgeschlagen. Und dann ist es noch eine Woche, bis am 23. und 24. August das Jubiläumsfest in einem der höchstgelegenen Dörfer Deutschlands starten kann.