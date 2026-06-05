Und wieder gehen am sowie rund um den Badesee in Breitungen die Triathleten an den Start. Bei der 38. Auflage des Werratal-Triathlons und der 2. Ausgabe als Crosstriathlon hat der veranstaltende Triathlonverein Werratal Neuerungen bei der Radstrecke eingeführt. Nach der 500-m-Runde durch den See geht es auf die Mountainbikes und dann statt wie im Vorjahr zu zwei Runden á 8 km diesmal auf eine 11,9 km lange Strecke mit insgesamt 247 m Anstieg. Im Laufen müssen im Anschluss noch 4 km absolviert werden. Der Check-in erfolgt ab 9.45 Uhr, der Start um 11 Uhr, die Siegerehrungen sind ab 13 Uhr vorgesehen. Das Meldebüro hat am Wettkampftag von 8 Uhr bis 10 Uhr geöffnet.
38. Werratal-Crosstriathlon Schwimmen, Radfahren, Laufen
Björn Eimer 05.06.2026 - 10:44 Uhr