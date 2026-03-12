Verteidiger: Christina Block handelte ohne Vorsatz

Blocks Verteidiger, Ingo Bott, wertete die Aussage der Kripo-Beamtin als Bestätigung, dass seine Mandantin ohne Vorsatz gehandelt und damit auch keine Straftat begangen habe. Sie habe die Silvesternacht im Hotel gefeiert und danach zu Hause ausgeschlafen. "Das widerspricht einem Tatplan", sagte Bott. Die Polizei hätte sie am Morgen des 1. Januar finden können. "Es hätte all das nicht funktionieren können, wenn die Polizei ihren Job gemacht hätte", erklärte der Verteidiger mit Blick auf den Vorwurf, Christina Block habe den Auftrag zur Entführung erteilt.