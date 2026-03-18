Rain (Lech) (dpa/lby) - Nach dem Reizgasvorfall mit 38 Leichtverletzten nach einem Faschingsumzug in einer Gaststätte im schwäbischen Landkreis Donau-Ries Mitte Februar hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. Der Tatverdacht richtet sich laut Polizei gegen einen 28-jährigen Mann aus Rain. Der Fall sei an die Staatsanwaltschaft Augsburg abgegeben worden. Es werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in 38 Fällen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.