Rain (Lech) (dpa/lby) - Nach dem Reizgasvorfall mit 38 Leichtverletzten nach einem Faschingsumzug in einer Gaststätte im schwäbischen Landkreis Donau-Ries Mitte Februar hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. Der Tatverdacht richtet sich laut Polizei gegen einen 28-jährigen Mann aus Rain. Der Fall sei an die Staatsanwaltschaft Augsburg abgegeben worden. Es werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in 38 Fällen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.
38 Leichtverletzte Reizgas bei Fasching: 28-Jähriger im Visier der Ermittler
dpa 18.03.2026 - 16:03 Uhr