Er hatte schon etwas von einem herzlichen Wiedersehen alter Bekannter – der 38. Famberglauf. Federführend organisiert von Jürgen Herrmann unter der Regie des Fambacher Sportvereins Schwarz-Weiß war das Areal des Sportplatzes am Sonntagmorgen gut besucht. Die Aktiven sorgten für tolle Leistungen und ernteten von den vielen Zuschauern reichlich Applaus. Das Wetter war fast so wie immer beim Famberglauf, auch wenn es zwischendurch leicht regnete. Bei den tropischen Temperaturen am Sonntagfrüh war das für die Läufer aber sehr angenehm.