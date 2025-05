Eine Institution unter den sportlichen Veranstaltungen der Region ist zurück! Am Sonntag, 15. Juni, gibt es den 38. Famberglauf. Die traditionsreiche Veranstaltung ist also nach mehrjähriger Pause wieder am Start. Mit Sicherheit gibt es niemanden, den das mehr freut als Jürgen Herrmann. Einst rief er mit seinem Bruder Kurt und der damaligen Sektion WBO des Fambacher Sportvereins den Lauf ins Leben.