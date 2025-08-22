38. Beerberg-Berglauf: Halbnackte Männer gibt’s diesmal nicht

210 Meldungen und etwas Neues

Keine bekannten Volkssportler

Mit 210 Meldungen in allen Altersklassen zeigt sich Goldlauters Vereinschef Jens Walther zufrieden. Etwas ernüchternd sei jedoch die Resonanz der bekannten Volkssportler, die am Sonntag genauso fehlen werden wie manch namhafter Wintersportler. Einzig die Weltcup-Starterin im Skilanglauf, Lisa Lohmann vom WSV Oberhof 05, stehe auf der Startliste. SWV-Mann Jan-Friedrich Doerks könne derzeit keine Läufe absolvieren, so Walther, er habe Probleme mit der Achillessehne. Dafür werden die Sportschüler aus Oberhof vertreten sein. Auf Wunsch des Oberhofer Sportgymnasiums (SGO) wurde der Termin des Berglaufes auch um eine Woche nach vorne verlegt. „Es war der Wunsch des SGO, den Lauf wegen der Sommerleistungskontrolle eine Woche vorzuziehen. Die ist fünf Wochen später“, so Jens Walther.