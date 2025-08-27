38. Beerberg-Berglauf: Der Beerberg ist einfach Pflicht

„Bergläufe sind ein sehr gutes Training und gehören zur Saisonvorbereitung“, betonte Lisa Lohmann. Wie vor zwei Jahren gewann die 24-Jährige den Hauptlauf, diesmal mit 48,7 Sekunden Vorsprung vor Nele Bittdorf. Dagegen zeigte sich Kurt Sander doch ein wenig überrascht, dass er den Anstieg hinauf zum Rennsteig gewinnen konnte. „Bisher bin ich als Schüler immer die kurzen Strecken gelaufen“, so der Erfurter. „Heute erstmals den langen Kanten und das gleich mit Erfolg.“ Für die neue Saison hat sich Sander viel vorgenommen. Erklärtes Ziel ist die Erfüllung der Kadernorm NK II. Weiterhin möchte er auch bei den Deutschen U18-Jugendmeisterschaften in Oberhof eine Top-Leistung abrufen. Max Haseney hat sich zum Ziel gesetzt, nahtlos an die guten Ergebnisse der vorherigen Saison anzuknüpfen und sich unbedingt für den Continental-Cup der U20 zu qualifizieren.