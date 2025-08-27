38. Beerberg-Berglauf: Der Beerberg ist einfach Pflicht

Da mit dem Thüringer Langlauf-Cup (TLC) ein Wettbewerb des Thüringer Skiverbandes (TSV) auf dem Programm stand, bestimmten am Sonntag (24. August) beim 38. Beerberg-Berglauf dann auch vor allem die Skisportler des TSV das Feld auf allen Strecken.
Da mit dem Thüringer Langlauf-Cup (TLC) ein Wettbewerb des Thüringer Skiverbandes (TSV) auf dem Programm stand, bestimmten am Sonntag (24. August) beim 38. Beerberg-Berglauf dann auch vor allem die Skisportler des TSV das Feld auf allen Strecken.
So kam es auf der sehr anspruchsvollen, 6,0 Kilometer langen Hatz hinauf zu Thüringens höchsten Berg zum erwarteten Duell zwischen U23-Langlauf-Weltmeisterin Lisa Lohmann (WSV Oberhof 05) und der Vorjahressiegerin Nele Bittdorf (Rhöner WSV).
Bei den Herren lieferten sich mit den Skilangläufern Kurt Sander (SSV Erfurt 02) und Max Haseney (SC Motor Zella-Mehlis) zwei Wintersportler vom Oberhofer Sportgymnasium einen Zweikampf, den der 15-jährige Sander mit einem knappen Vorsprung von 8,8 Sekunden in 26:26 Minuten für sich entscheiden konnte.
„Bergläufe sind ein sehr gutes Training und gehören zur Saisonvorbereitung“, betonte Lisa Lohmann. Wie vor zwei Jahren gewann die 24-Jährige den Hauptlauf, diesmal mit 48,7 Sekunden Vorsprung vor Nele Bittdorf. Dagegen zeigte sich Kurt Sander doch ein wenig überrascht, dass er den Anstieg hinauf zum Rennsteig gewinnen konnte. „Bisher bin ich als Schüler immer die kurzen Strecken gelaufen“, so der Erfurter. „Heute erstmals den langen Kanten und das gleich mit Erfolg.“ Für die neue Saison hat sich Sander viel vorgenommen. Erklärtes Ziel ist die Erfüllung der Kadernorm NK II. Weiterhin möchte er auch bei den Deutschen U18-Jugendmeisterschaften in Oberhof eine Top-Leistung abrufen. Max Haseney hat sich zum Ziel gesetzt, nahtlos an die guten Ergebnisse der vorherigen Saison anzuknüpfen und sich unbedingt für den Continental-Cup der U20 zu qualifizieren.
Ein Blick in die Ergebnisliste verriet dann auch, dass eine Reihe leistungsorientierter Volkssportläufer auf der Bergtour auf Kurs waren, so wie der Meininger Bernd Keppler (Möllner SV), Steffen Semmler (1. Thüringer Telemarkverein) und nicht zuletzt der mehrfache Karate-Weltmeister Lars Degner (SWV Goldlauter-Heidersbach). „Beim Beerberg-Berglauf an den Start zu gehen“, so Keppler, „ist einfach Pflicht“.
Sehr gut besetzt war der Wertungslauf zum TLC sowie den Stadtmeisterschaften der Schüler. In den Altersklassen dominierten die Wintersportler. Erfreulich die Bilanz für Ausrichter SWV Goldlauter-Heidersbach: Oskar Schönfeld (U12), Johann Liebermann, Lars Enders (U13), Louis Wießner, Arian Zobirei (U14) und Selina Seidel (U15) bestimmten das Niveau mit.