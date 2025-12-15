Jeder Versprecher, jede missverständliche Tonalität kann Folgen haben: Politisches Spitzenpersonal hat es heute sehr schwer. Schmalkalden-Meiningens SPD-Kreisvorsitzender Christoph Zimmermann bedauert, dass bei der Meinungsbildung zu stark „schwarz-weiß“ vorherrscht, dass es nicht mehr den Kessel Buntes gibt. „Wir dürfen das nicht so verengen und übertreiben. Die Menschen sehen Dinge sehr viel differenzierter und auch komplexer, als Politiker meinen“, sagt der Sozialdemokrat. „Das gilt auch für die Rentenproblematik, wo es Reformbedarf gibt.“