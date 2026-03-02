37. Prozesstag Zeugenliste noch lang - Block-Prozess geht nach Pause weiter

Wie verläuft die Aussage des Chefs der mutmaßlichen Entführer?

An sieben Prozesstagen erschien Barkay unter hohen Sicherheitsauflagen vor Gericht. Die genauen Gründe sind unklar - eine Gerichtssprecherin sagte lediglich, das habe nichts mit dem aktuellen Verfahren, sondern mit der Biografie des Zeugen zu tun.

Richter, Staatsanwälte und Nebenklage befragten ihn bereits stundenlang. Das verlief zäh, in vielen Punkten blieb der Mann vage oder gab Erinnerungslücken an. Es warten noch eine ganze Reihe von Prozessbeteiligten auf ihr Fragerecht - er wird also noch mehrmals wiederkommen müssen.

Welche Zeugenaussage wird noch mit Spannung erwartet?

"Olga" nannte sich die Frau in Hamburg, die als "rechte Hand" des Chefs des israelischen Sicherheitsunternehmens arbeitete. Sie wurde zu einer engen Vertrauten von Christina Block. Auch sie bekam sicheres Geleit und wird bald als Zeugin am Landgericht aussagen. Zudem werden zwei weitere beschuldigte Israelis aus dem Team auf dem Zeugenstuhl Platz nehmen.

Was genau soll in der Silvesternacht 2023/2024 passiert sein?

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lauerten mindestens fünf Männer dem Vater und den Kindern in Süddänemark auf. Die Täter sollen Hensel zusammengeschlagen und den Jungen (10) und das Mädchen (13) in ein Auto gezerrt haben. Die Täter seien in zwei Wagen mit deutschen Kennzeichen geflohen.

Nach Angaben der Hamburger Staatsanwaltschaft sollen die Entführer die Fahrzeuge in der Nähe der Grenze gewechselt haben. Dabei verschlossen sie den Kindern mit Klebeband den Mund. Die Tochter sei an den Händen gefesselt worden. Mit einem Wohnmobil fuhr die Gruppe demnach weiter nach Baden-Württemberg. Dort blieben die Kinder bis zum Eintreffen der Mutter am 1. Januar 2024, dann ging es weiter nach Hamburg.

Was sagen die Angeklagten bisher zu den Vorwürfen?

Für alle Beschuldigten in dem Fall gilt die Unschuldsvermutung. Alle Angeklagten weisen die Vorwürfe, so wie sie die Staatsanwaltschaft formuliert, zurück. Der 36-jährige Israeli hat zwar zugegeben, an der Rückholaktion beteiligt gewesen zu sein. Allerdings seien seine Motive edel gewesen. Er habe sich als Superman gefühlt, der Kinder aus den Händen ihres gefährlichen Vaters rette und zu ihrer verzweifelten Mutter zurückbringe. Ihm sei vom mutmaßlichen Chef der Entführer versichert worden, dass die Aktion nach deutschem Recht legal sei.

Christina Block und der 36-jährige Israeli sind ebenso wie der Familienanwalt Costard die Hauptangeklagten. Die vier anderen Angeklagten müssen sich wegen Beihilfe verantworten - darunter auch der Lebensgefährte von Christina Block, der Ex-Sportmoderator Gerhard Delling (66).

Welche Rolle spielt der Vater der Kinder im Prozess?

Weil Hensel bei der Tat verletzt wurde, ist er Nebenkläger und an den meisten Prozessterminen im Gerichtssaal. Am 5. Januar 2024 hatte das Hanseatische Oberlandesgericht aufgrund seines Eilantrags entschieden, dass ihm die Kinder zurückgegeben werden müssen. Das geschah noch am selben Tag.

Hensel hat mit Block vier gemeinsame Kinder. Die beiden jüngsten brachte er im August 2021 nicht wie vereinbart nach einem Wochenendbesuch zurück. Er machte der Mutter Gewaltvorwürfe. Die 52-Jährige bestreitet das und beschuldigt den Vater, die Kinder manipuliert zu haben. Seit 2021 hatte Block eigenen Angaben zufolge keinen Kontakt zu ihrer Tochter und ihrem Sohn.

Wie lange könnte der Prozess noch dauern?

Das Landgericht Hamburg hat mehrmals neue Termine angesetzt. Für das am 11. Juli 2025 gestartete Verfahren sind nun Daten bis Ende 2026 vereinbart. Sollte man die wirklich alle brauchen, wären das 107 Verhandlungstermine. Das Landgericht stellte klar: "Damit ist keine verbindliche Aussage über die tatsächliche Verfahrensdauer getroffen." Es könne durchaus auch kürzer oder länger dauern.