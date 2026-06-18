37. Otto Scharfenberg-Turnier: Volleyballspaß im Hochsommer

Zum Eröffnungsspiel stehen sich die Herren des Gastgebers SV Medizin Bad Liebenstein und der Vorjahressieger „Auf dem anderen Auge auch“ (treten auch als Mix-Team „Auf einem Auge blöd“ an) aus Berlin gegenüber. Hier merkt man bereits, dass die zahlreichen Teilnehmer wieder mit viel Kreativität und Spaß bei der Sache sind. „Wir haben die Teilnehmerzahl nochmals erhöht und stehen nun bei 70 Teams – 27 Herren- und 43 Mix-Teams“, so Anne Wilhelm vom SV Medizin. Den Eröffnungstag lässt man danach im Festzelt per Warum-Up Party mit „Mitchy & André – Die zwei Mann Party-Band“ sowie DJ Adi Rückewold feierlich ausklingen. Möglichst ohne Kater geht es am Samstag ab 9 Uhr zum Sportlichen: Den ganzen Tag über treten die Volleyball-Teams auf den insgesamt 16 Spielfeldern gegeneinander an, abends wird erneut gefeiert – die Disco Party mit DJ Holler steht auf dem Programm. Am Sonntag geht es abermals ab 9 Uhr ans Netz. Die Finals folgen gegen 14.30 Uhr.