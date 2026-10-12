3.695 Fahrzeuge kontrolliert: Thüringer Polizei zählt 88 Handyverstöße bei Kontrollwoche

Erfurt/Saalfeld (dpa/th) - 88 Mal unerlaubt das Handy benutzt, 100 Mal gegen die Gurtpflicht verstoßen: Bei der europaweiten Aktionswoche "Focus on the Road" hat die Thüringer Polizei zahlreiche Verstöße registriert. Im Freistaat seien insgesamt 3.695 Fahrzeuge kontrolliert worden, wie die Polizei mitteilte. Dabei konzentrierten sie sich eigenen Angaben nach in der vergangenen Woche (5. bis 11. Oktober) auf die ablenkende Nutzung von Handys. Diese Handyverstöße schließen auch Radfahrer ein, wie es hieß.