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3.695 Fahrzeuge kontrolliert Thüringer Polizei zählt 88 Handyverstöße bei Kontrollwoche

Ein kurzer Blick aufs Smartphone kann andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Bei der europaweiten Kontrollwoche «Focus on the Road» wurden in Thüringen 88 Handyverstöße registriert. Aber nicht nur.

3.695 Fahrzeuge kontrolliert: Thüringer Polizei zählt 88 Handyverstöße bei Kontrollwoche
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Neben den Verstößen gegen unerlaubte Handynutzung und Gurtpflicht wurden der Polizei zufolge weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt/Saalfeld (dpa/th) - 88 Mal unerlaubt das Handy benutzt, 100 Mal gegen die Gurtpflicht verstoßen: Bei der europaweiten Aktionswoche "Focus on the Road" hat die Thüringer Polizei zahlreiche Verstöße registriert. Im Freistaat seien insgesamt 3.695 Fahrzeuge kontrolliert worden, wie die Polizei mitteilte. Dabei konzentrierten sie sich eigenen Angaben nach in der vergangenen Woche (5. bis 11. Oktober) auf die ablenkende Nutzung von Handys. Diese Handyverstöße schließen auch Radfahrer ein, wie es hieß. 

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Auch zahlreiche Alkohol- und Drogenverstöße 

Neben den Verstößen gegen unerlaubte Handynutzung und Gurtpflicht wurden der Polizei zufolge weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Demnach wurde unter anderem eine gesuchte Person festgenommen. Auch Alkohol- und Drogenverstöße seien festgestellt worden. Allein acht Verkehrsteilnehmende standen im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter Betäubungsmitteln und sechs waren alkoholisiert, wie es hieß. 

Wie viel die unerlaubte Nutzung von Handys kostet 

Bei Verkehrsunfällen unter Ablenkung der fahrenden Person starben laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2024 bundesweit 106 Personen. Die Thüringer Polizei fordert auf, sich beim Fahren auf das Verkehrsgeschehen zu konzentrieren. "Wer während der Fahrt zum Smartphone greift, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere." 

Für die unerlaubte Nutzung von Handys gelten laut Polizei folgende Bußgelder: 

  • beim Fahrradfahren: 55 Euro
  • einfacher Verstoß (Pkw/Kraftfahrzeug): 100 Euro Bußgeld, 1 Punkt in Flensburg
  • mit Gefährdung anderer: 150 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg, 1 Monat Fahrverbot
  • mit Sachbeschädigung/Unfall: 200 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg, 1 Monat Fahrverbot 

Nach Angaben der Polizei gilt das Handyverbot bei laufendem Motor auch für Tabletts, Smartwatches und fest eingebaute Touchscreens.