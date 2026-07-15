Ein besonderes Jubiläum konnten die Jüchsener am vergangenen Wochenende feiern: Vier Tage lang stand das Dorf ganz im Zeichen von 365 Jahren Kirmes. Gemeinsam mit zahlreichen Helfern stellte die Kirmesgesellschaft ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine, welches Tradition, Brauchtum und Geselligkeit eindrucksvoll miteinander verband. Für das Jubiläum wurden zudem ehemalige Kirmesmitglieder rekrutiert, die gemeinsam mit der aktuellen Kirmesgesellschaft das Festwochenende mitgestalteten und so für eine generationsübergreifende Gemeinschaft sorgten.