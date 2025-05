Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihre Chancen auf das Erreichen des Playoff-Finales in der Bundesliga gewahrt. Das Team von Trainer Herbert Müller behielt im zweiten Halbfinalspiel gegen die HB Ludwigsburg vor heimischer Kulisse nach einer imponierenden Vorstellung mit 36:31 (17:14) die Oberhand und erzwang in der Best-of-three-Serie ein Entscheidungsspiel am Sonntag (16 Uhr) in Ludwigsburg.