Seit mehr als 360 Jahren wird in Vachdorf Kirmes gefeiert. 1663 ist in der Chronik eine Kirmes erwähnt, auf die man sich in der Kirmesberechnung bezieht. 1633, mitten in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges, wurde die Kirche geweiht. Das Fest der Kirchweih feierte man, um an Bau und Weihe des Gotteshauses zu erinnern. Im Laufe der Zeit entwickelte sich dies zum Fest, bei dem getanzt, gut gegessen sowie viel getrunken und gefeiert wurde.