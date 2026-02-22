Eine vielversprechende Regierungszeit schien gleich zu Beginn nach Einmarsch der Fahnenträgerinnen in das Verbündeten-Gebiet von Gillersdorfs Karnevalsclub (GCK) der neu gewählte VIK-Präsident Torsten Schubert, vom Wümbacher WCC, zu verheißen. Wie bei allen Akteuren der 20 Programmpunkte aus den acht Mitgliedsvereinen moderierte Katrin Reißner vom gastgebenden GKC in flotten Reimen deren Auftritte an.