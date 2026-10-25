Wo genau befindet sich das 30-Grad-Programm auf der Waschmaschine? Ein Blick und ein Klick auf den Touchscreen genügen und schon rumpelt das Haushaltsgerät im Schonwaschgang los. Doch was, wenn man diese winzigen Menüpunkte schlecht oder gar nicht mehr erkennt... „Dafür gibt es taktile Klebepunkte, die man einmal an der richtigen Stelle fixiert und immer wieder nutzen kann“, informiert Daniela Meilert vom Landeshilfsmittelzentrum des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen. Sie hat zum 36. Selbsthilfetag im Suhler CCS, der am Samstag die Augengesundheit in den Fokus rückte, allerhand Hilfsmittel mitgebracht, die Blinden- und Sehbehinderten den Alltag leichter machen.