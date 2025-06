Die leichte Brise am Sonntag war Teilnehmern und Organisatoren des 36. Otto Scharfenberg-Turniers sehr willkommen. Die Sonne und der wolkenlose Himmel trugen am Wochenende ihren Teil dazu bei, dass es auf dem Bad Liebensteiner Kunstrasenplatz heiß herging. Insgesamt 60 Teams traten bei den Herren und im Mix an und sorgten an den Volleyballnetzen für tolle, spannende und spaßige Spiele. Auch rundherum hätte die Stimmung kaum besser sein können. „Riesen-Respekt an die Mannschaften und Spieler, dass sie das so durchgezogen haben“, lobte Rico Siegmund aus dem Orga-Team des SV Medizin Bad Liebenstein. Das Lob gab es auch zurück: „Riesiges Kompliment an die Organisatoren! Wir kommen immer wieder gern, haben hier alles was wir brauchen“, so Boris Holla aus dem europäisch-internationalen Gewinner-Team „The Unforgiven“.