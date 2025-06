Gibt es so etwas wie „zu perfekt“? Die Bedingungen bei der 36. Ausgabe des Otto-Scharfenberg-Turniers auf dem Bad Liebensteiner Kunstrasen hätten am vergangenen Wochenende auf jeden Fall nicht besser sein können – im Gegenteil, leicht schlechtere Bedingungen wären den zahlreichen Hobby-Volleyball-Spielern ganz recht gewesen. Die Sonne brannte, doch die Organisatoren und die insgesamt 60 teilnehmenden Teams ließen sich davon nicht unterkriegen und sorgten für ein Fest am Netz.