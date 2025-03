36. Literaturwerkstatt: Autoren begeben sich aufs sprachliche Glatteis

Seit 1990 schaffen es die Organisatoren vom Südthüringer Literaturverein, Schreibende zu einer Wochenendwerkstatt zusammenzubringen und von hochkarätigen Lektoren beraten zu lassen. Die insgesamt 29 Teilnehmer in diesem Jahr werden von 28. bis 30. März in Rohr betreut von André Schinkel aus Halle (Prosagruppe), Christine Hansmann-Retzlaff aus Weimar (Lyrikgruppe) und Natalie Ewald aus Jena (Jugendgruppe). Und das Beste: Am Sonntagvormittag, 30. März, ab 10 Uhr haben Interessenten die Möglichkeit, die besten Resultate aus dieser wirklichen Schreibwerkstatt – das heißt neue Texte entstehen vor Ort – in der Galerie ada in Meiningen kennenzulernen zur dortigen Sonntagsmatinee.