Die Crew des Sportvereins SV TU Ilmenau, Sektion Ski, um Gesamtleiter Stefan König sowie die Techniker Steffen König und Björn Ebert hatte trotz heftiger Regenschauer die Organisation der 36. Auflage des traditionsreichen Kickelhahn-Berglaufes mit Start im Stadion Hammergrund hinauf zum 371 Meter hohen Goethegipfel über 5,7 Kilometer in altbewährter Weise fest im Griff. Und obwohl Petrus immer wieder einmal die Schleusen öffnete, waren alle Läuferinnen und Läufer sowohl mit der Organisation als auch mit ihren Leistungen sehr zufrieden.