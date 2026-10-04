Am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit richtet sich der Blick an der ehemaligen innerdeutschen Grenze traditionell zurück auf ein Kapitel deutscher Geschichte, das die Menschen in der Region über Jahrzehnte unmittelbar geprägt hat. Zum 36. Mal findet an der sogenannten Gebrannten Brücke eine Gedenkfeier statt. „Herzlich willkommen hier an der Gebrannten Brücke in Neustadt. Es ist ein besonderer Ort für eine Veranstaltung am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit. Denn hier, wo wir heute ganz selbstverständlich zusammenkommen, verlief einst die Grenze, die Deutschland bis 1989 geteilt hat. Und genau deshalb ist es etwas Besonderes, dass wir heute Abend gemeinsam hier stehen – die Junge Union Coburg-Land, die Junge Union Coburg-Stadt und die Junge Union Sonneberg – welche wiederum seit 1990 dieses Treffen jedes Jahr gemeinsam planen. Was früher eine Grenze zwischen zwei deutschen Staaten war, verbindet heute Menschen, Vereine und unsere Demokratie. Aus einem Ort der Trennung ist ein Ort der Begegnung geworden“, lud Justin Jakob, JU-Kreisvorsitzender Sonneberg ein, gemeinsam an die deutsche Teilung, die überwundene Grenze und die Menschen zu erinnern, deren Leben von ihr geprägt wurde. Das Motto des Abends lautete „Wider das Vergessen“.