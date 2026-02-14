Vereine und natürlich ihre engagierten Mitglieder leisten Großartiges – für ihre Mitglieder, für die Gesellschaft. Und das im Ehrenamt. Auch wenn sie auf unterschiedlichsten Themenfeldern unterwegs sind, eint sie alle eine Sorge: die meist klamme Kassenlage. Spenden sind daher stets willkommen, um Projekte am Laufen zu halten oder neue anzugehen. Da ist die Freude über finanzielle Zuwendungen stets groß. Wenn diese dann auch noch unerwartet in die Vereinskasse flattern, zaubert das selbst dem strengsten Kassenwart ein breites Lächeln ins Gesicht.