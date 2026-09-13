Musik, Unterhaltung, Kunst, Kultur, Vereine, Sport, Genuss, Handwerk, Geschichte, Gemeinschaft, Spaß, Rummel, Tanz – mehr lässt sich in ein Fest wahrlich nicht packen. Auch in ein mehrtägiges, wie das 35. Stadtfest nicht, wo sich besonders am Freitag gefühlt alle Zella-Mehliser und Gäste – auch aus der Partnerstadt Marktbreit – auf und rund um den Karl-Liebknecht-Platz tummelten. Kein Wunder, wurde ihnen hier wieder ein Auftakt nach Maß geboten. Drei spritzige Schläge brauchte es von Bürgermeister Torsten Widder, der mit dem fließendem Fassbier das Stadtfest offiziell für eröffnet erklärte.