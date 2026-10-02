Für den 35. Rennsteig-Herbstlauf in Masserberg an diesem Sonntag liegen rund 1000 Anmeldungen vor. Dabei stehen wieder drei Strecken zur Auswahl: ein 10-km-Rundkurs um Masserberg (Start 10 Uhr), der 20-km-Hauptlauf von Neuhaus nach Masserberg (Start 10 Uhr) und der RennsteigTRAIL über 33 km mit Start und Ziel in Masserberg (Start 9 Uhr). Nachmeldungen sind noch am Lauftag möglich. Die Startnummernausgabe erfolgt im „Hotel Rennsteig“ in Masserberg am Samstag von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr.
35. Rennsteig-Herbstlauf Für den Trail ist eine Pflichtausrüstung vorgeschrieben
Redaktion 02.10.2026 - 16:40 Uhr