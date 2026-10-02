Für den 35. Rennsteig-Herbstlauf in Masserberg an diesem Sonntag liegen rund 1000 Anmeldungen vor. Dabei stehen wieder drei Strecken zur Auswahl: ein 10-km-Rundkurs um Masserberg (Start 10 Uhr), der 20-km-Hauptlauf von Neuhaus nach Masserberg (Start 10 Uhr) und der RennsteigTRAIL über 33 km mit Start und Ziel in Masserberg (Start 9 Uhr). Nachmeldungen sind noch am Lauftag möglich. Die Startnummernausgabe erfolgt im „Hotel Rennsteig“ in Masserberg am Samstag von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr.