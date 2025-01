35 Jahre Wiedervereinigung: Auf neuer Karte: 35 Erlebnisse am Grünen Band

Das Grenz- und Heimatmuseum Georg Stift, das Wasserschloss Mitwitz oder der Drei-Freistaaten-Stein: Das sind nur drei von insgesamt 35 Erlebnissen und Sehenswürdigkeiten am Grünen Band Deutschland. Eine neue Karte, die anlässlich des 35-jährigen Jubiläums der Wiedervereinigung in diesem Jahr entwickelt wurde, hält Rad- und Wandertouren, Sehenswürdigkeiten und besondere Veranstaltungen fest. Erstmals zum Einsatz kommt sie während der aktuell laufenden CMT in Stuttgart, mit der die Messesaison traditionell eingeläutet wird, teilt Susann Eberlein, Sprecherin Regionalverbunds Thüringer Wald mit. Die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit endete am 26. Januar.