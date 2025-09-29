35 Jahre nach der Vereinigung: Knappe Mehrheit der Ostdeutschen sieht Einheit als Gewinn

Berlin/Leipzig - 35 Jahre nach der Deutschen Einheit blickt laut einer Insa-Umfrage eine knappe Mehrheit der Ostdeutschen positiv auf die Wiedervereinigung. 52 Prozent der befragten Einwohnerinnen und Einwohner der sechs östlichen Bundesländer (inklusive Berlin) sagen demnach, dass sie die Einheit als Gewinn für sich empfinden. 19 Prozent sehen sie als nachteilig für ihr Leben, weitere 21 Prozent sind der Meinung, die Einheit habe keinen Einfluss auf ihr Leben gehabt. Die Umfrage wurde von der "Super Illu" beauftragt.