„Wenn unsere thüringische Wirtschaft brummt, ist es in der Regel ein Auto, das Sie hören!“ Dieser Satz von Alexander Voigt, dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südthüringen, beschreibt eindrucksvoll die Bedeutung des Kfz-Gewerbes für die Region. „Und droht dieses Brummen einmal leiser zu werden, dann ist es die Kfz-Innung Südthüringen, die alle Partner unseres Kfz-Handwerks in der Werkstatt zusammenholt.“ Voigts zweiter Satz beschreibt zudem treffend die Funktion und die Bedeutung der Kfz-Innung. Und die hat sie in 35 Jahren wechselvoller Geschichte mit Boom-Zeiten und Krisen eindrucksvoll unter Beweis gestellt – so wie das auch die mehr als 200 Mitgliedsunternehmen getan haben, die die Kfz-Innung Südthüringen zur größten Innung Thüringens machen.