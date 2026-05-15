Zugegeben – etwas im Schatten der „Großen“ ihrer Wehr stand die eigene Geburtstagsfeier. Immerhin war an diesem Tag Innenminister Georg Maier nach Untermaßfeld gekommen, um der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes das neue große Löschfahrzeug offiziell zu übergeben. Doch die Freude an ihrer eigenen Geburtstagsfeier ließen sich die zwei Mädchen und sieben Jungen, die aktuell in der Jugendfeuerwehr tätig sind, dadurch nicht vermiesen. Schließlich kann man nicht alle Tage einen 35. Geburtstag feiern.