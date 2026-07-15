Eine Firmengeschichte hat 1991 in Zella-Mehlis ihren Lauf genommen, die ungewöhnlicher kaum sein könnte. Nicht nur, dass sie als Einzelunternehmen in der Garage von Hans-Jürgen Schmidt am Lerchenberg mit fünf Mitarbeitern begann und heute als Präzisions- und Sonderwerkzeuge Schmidt Kunden in aller Welt beliefert, auch die Nachfolge, die der einstige Firmeninhaber in goldene Hände legte, ist eine weitere außergewöhnliche Geschichte für sich. Für mutige und erfolgreiche 35 Jahre durch gemeisterte Höhen und Tiefen gab es nun Glückwünsche von Bürgermeister Torsten Widder.