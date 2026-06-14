Der Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung feiert Jubiläum – und wurde vor kurzem 35 Jahre alt. Genauer gesagt hatte der Verein am 24. Mai „Geburtstag“.
35 Jahre in Ilmenau Tierschutzverein feiert Jubiläum
Jessie Morgenroth 14.06.2026 - 15:00 Uhr
Seit 35 Jahren setzt sich der Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung für die Hilfe von in Not geratenen Vierbeinern ein. Zum Jubiläum gibt es einen Blick in die Vereinshistorie.
Der Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung feiert Jubiläum – und wurde vor kurzem 35 Jahre alt. Genauer gesagt hatte der Verein am 24. Mai „Geburtstag“.