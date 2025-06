Mit zahlreichen Gästen, Geschäftspartnern, Mitarbeitern (auch aus Fernost) und Wegbegleitern der ersten Stunde und mit Vertretern aus der Politik ist die große Feier zum 35. Firmenjubiläum beim Feinstdrahtproduzenten Elschukom in Kloster Veilsdorf über die Bühne gegangen. Bis in die Nacht wurde gefeiert. Ein Anlass der Feierlichkeiten ist auch die Einweihung des neuen Firmenanbaus: Um 2000 Quadratmeter Fläche hat sich das Unternehmen vergrößert. Ein neues Verwaltungsgebäude beherbergt nun Büros und Beratungsräume. Und auch in der Produktion steht nun viel mehr Fläche zur Verfügung.