Vor wenigen Tagen, am 7. April, war es genau 35 Jahre her, dass sich etwa 30 Natur- und Wanderfreunde in Christes trafen, um zu beraten, wie nach dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte vom Berg Dolmar dieser für die Öffentlichkeit als Wander- und Ausflugsziel wiederbelebt werden könnte. Zweieinhalb Jahrzehnte war der Dolmar militärisches Sperrgebiet und durfte nicht betreten werden.