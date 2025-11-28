Anke Geier hatte mit der Suhler Volkshochschule „Karl Mundt“ zu einem Generationengespräch zum Thema „35 Jahre deutsche Einheit“ eingeladen. Dabei empfing die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Carmen Niebergall, seit 1979 Mitglied der DDR-Blockpartei CDU, und die Politikwissenschaftlerin Judith Enders als Gesprächsgäste. Die beiden stellten dabei gewissermaßen die erste und dritte Generation der Nachwendezeit. Niebergall (ehemals Stange) war 1990 Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR und bestimmte somit maßgeblich den Fahrplan des Zusammenwachsens der beiden deutschen Staaten mit. Enders war 2009 Mitbegründerin der Initiative „Dritte Generation Ostdeutschland“ und ist heute Vorstandsmitglied des daraus hervorgegangenen Vereins „Perspektive hoch 3“.