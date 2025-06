Konkret schlug sie vor, Geld aus dem schuldenfinanzierten Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur für Gedenkstätten zu verwenden. "Jeder Euro in das Gedenken und Erinnern ist eine Investition in unsere Demokratie", sagte Zupke. An einigen Einrichtungen müssten etwa Gebäude saniert werden. Sie fürchte, dass die Institutionen nicht auskömmlich finanziert seien.