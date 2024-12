Kopfschuss in der Demo-Nacht

In der Etage darüber habe sich in der Demonstrationsnacht von vor 35 Jahren Stasi-Major Armin Knoll in seinem Büro in den Kopf geschossen. Er und seine Kollegen hatten genaue Einsatzpläne zu Gefechtsständen, Schusskorridoren und Munitionslagern auf dem Suhler Stasi-Gelände erarbeitet, um den Dienstsitz im Fall der Fälle mit Gewalt verteidigen zu können. Der Mann habe schon Monate vor der besagten Nacht im Dezember 1989 um seine Versetzung gebeten, weiß Sascha Münzel zu berichten. In seinen Unterlagen habe sich später ein kryptisches handgeschriebenes Protokoll gefunden, auf dem zu lesen stand: „Ich schieße nicht auf das Volk“.