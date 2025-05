Einen Tag vor dem offiziellen Trainingsstart in die Olympiasaison haben zwei Thüringer Top-Biathleten aus Oberhof beim 34. Ohratalsperrenlauf in Luisenthal triumphiert. Philipp Horn (Frankenhain) gewann am 1. Mai über 16 Kilometer in 56:22 Minuten und hatte rund eine Minute Vorsprung. Danilo Riethmüller (Clausthal-Zellerfeld) siegte im Halbmarathon über 21,3 Kilometer in 1:19,47 Stunden.