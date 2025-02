Die Meininger Kleinkunsttage haben am vergangenen Wochenende mächtig Fahrt aufgenommen. Denn neben der Traditionsbühne des Volkshauses und den Kammerspielen des Meininger Theaters, konnte sich das Publikum erstmals inmitten eines großen Dampfrosses in den Bann ziehen lassen. Die Kabarettistin Inka Meyer spielte in der Dampflok-Erlebniswelt vor einem großen Publikum in fast ausverkauftem Haus. „Die Location kam beim Publikum sehr gut an“, blickten die beiden Kulturmanager der Stadt Meiningen, Frank Heinecke und Marian Dux, auf das Wochenende zurück. Wenn sich die Gelegenheit bietet, soll es dort weitere Gastspiele geben.